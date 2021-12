Gucati, prokurorisë: Mos na provokoni me dokumentacione

Ish-kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati ka thënë se nuk ka pse të kërkojë falje për veprimet e tij lidhur me dokumentet që, nga një person i panjohur, kishin arritur në organizatë vitin e kaluar. Kjo sipas tij meqë ai nuk i ka vjedhur dokumentet dhe nuk ka lexuar e as publikuar emrin dhe deklaratën e ndonjë dëshmitari që ishte pjesë e paketës me dokumente.