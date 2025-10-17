Gucati nga Tirana: Gjithçka gati për protestë, çdo gjë po shkon siç kemi menduar

Kryetari OVL-UÇK-së, Hysni Gucati tha se të gjitha përgatitjet janë bërë për protestën e sotme që do të mbahet atje. Ai gjithashtu bëri të ditur se gjithçka është duke shkuar siç e kanë menduar. “Të gjitha përgatitjet janë bërë dhe shiu ka nisur të ndalet, kështu që jemi në rrugë të mbarë, çdo gjë është…

17/10/2025 15:42

Kryetari OVL-UÇK-së, Hysni Gucati tha se të gjitha përgatitjet janë bërë për protestën e sotme që do të mbahet atje.

Ai gjithashtu bëri të ditur se gjithçka është duke shkuar siç e kanë menduar.

“Të gjitha përgatitjet janë bërë dhe shiu ka nisur të ndalet, kështu që jemi në rrugë të mbarë, çdo gjë është duke shkuar ashtu siç e kemi paramenduar dhe menduar”, u shpreh ai për klankosova.

