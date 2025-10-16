Gucati: Nëse VV na përkrahë, i ka hije Kurtit të vijë nesër në Tiranë, jo të shkruaj në rrjete sociale
Kryetari OVL-UÇK-së, Hysni Gucati i ka bërë thirrje kryeministrin në detyrë të marrë pjesë të premten në protestën që do të mbahet në Tiranë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Ai ka thënë se nëse deklarimi i LVV-së që mbështet protestën është i vërtetët, Kurti duhet të jetë nesër në Tiranë.
“Nëse Lëvizja Vetëvendosje na përkrahë me shpirt e zemër, atëherë nesër i ka hije Kurtit me ardh në sheshin “Skënderbeu” të bashkëngjitet me gjithë shqiptarët. Jo të shkruaj në rrjete sociale. Reagimi i tij është i vakët. Nëse Kurti e mbështet UÇK-në, nesër të vjen në protestë dhe është i mirëseardhur”, ka thënë Gucati për Tëvë1.
Të premten nga ora 17:00 do të mbahet protestë në Tiranë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Lëvizja Vetëvendosje ka leshur një deklaratë ku mbështetë protestim, deklaratë kjo që nxiti polemika mes kësaj partie dhe kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.
LVV akuzoi Ramën se kishte ardhur me helikopterë për të ndikuar që Gjykata Speciale të votohet në Kuvend. Rama akuzoi Vetëvendosjen duke thënë se kjo parti, para 10 vjetësh s’e njihte as himnin e Kosovës le më pafajësinë e Thaçit.