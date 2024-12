Gucati i zhgënjyer me Kurtin: Nuk e di a ka turp, e kam ditë që kurrë s’vjen me na vizitu

Hysni Gucati, ish-kryetar i OVL-UÇK-së është shprehur i zhgënjyer me qasjen e qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti në raport me ish-krerët e UÇK-së që janë në Hagë, duke i përmendur uljen e shumës së parave për avokatët e tyre, duke thënë se nuk e din nëse Kurtit i vjen turp për këtë gjë.

Ai ka treguar edhe se qysh prej fillimi ka qenë problematikë pagesa e avokatëve.

‘‘Te ne ka qenë një problematikë shumë e madhe të bëhet pagesa e avokatëve. Unë isha në krizë për avokat. Këtu dua të falënderoj shumë njerëz, një njeri që me ka nejt afër gjithmonë, Emin Lati, bashkë me një shok në Belgjikë, për me na ndihmu financiarisht, Elbasan Shala, jeton në Belgjikë, është biznesmen shumë i njohur. Edhe ai njeri përgjigjet brenda 24 orëve. E kam thirre, e ma ka thënë se: Unë përgatit, ty edhe Nasimit, që me i gju në konto 1 milion euro brenda 5 minutave. Edhe unë i thash: Jo mos u ngut me dhënë para’’, ka thënë ai mes tjerash në FRONTAL në T7.

Pos kësaj, ai ka vlerësuar veprimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinajt, për t’u ndihmuar me pagesat e avokatëve.

‘‘Të hënë me ka ardh lajmi shumë i mirë nga qeveria prej Ramush Haradinaj, që djali jem është në kontakt me Ramushin, edhe Ramushi e merr një vendim, e autorizon Selim Selimin, që këta dy persona me i kry institucionet e Kosovës, e jo me dalë me lyp lëmosh, me ju dërgu pare për avokat. Kështu nuk pat nevojë Elbasani. Ramushi është ai njeriu që merr një vendim me na mbështet. Ky e zvogëlua, ky zotnia, që unë se di a i vjen marre, a ka turp, e ka zvogëlu shifrën, e kanë probleme’’, ka shtuar ai.

Tutje, Gucati është shprehur se ai ka ditur gjithmonë që Kurti s’do t’i vizitojë asnjëherë.

‘‘Unë e kam ditë që s’vjen me na vizitu kurrë. Me veprimet e tija më të hershme. Kjo ka qenë e keqja e tij’, ka deklaruar ai.