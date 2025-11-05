Gucati: EULEX po mban peng njerëzit që sollën lirinë

Organizatat e dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë mbajtur një aksion simbolik para zyrave të EULEX-it, në pesë-vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së. Në një shirit që mbajtën përreth objektit, ata kishin shkruar: “Pesë vjet padrejtësi e organizuar, pesë vjet turp ndërkombëtar”. Kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, tha se pesë vjet…

Lajme

05/11/2025 13:57

Organizatat e dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë mbajtur një aksion simbolik para zyrave të EULEX-it, në pesë-vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së.

Në një shirit që mbajtën përreth objektit, ata kishin shkruar: “Pesë vjet padrejtësi e organizuar, pesë vjet turp ndërkombëtar”.

Kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, tha se pesë vjet pas arrestimit të ish-krerëve të UÇK-së, drejtësia ende mungon.

“Pikërisht më 5 nëntor të vitit 2020 u burgosën padrejtësisht njerëzit të cilët sollën lirinë, paqen dhe pavarësinë e këtij vendi. Sot bëhen pesë vite pafajësi, pesë vite padrejtësi, pesë vite larg familjes, pesë vite që shumë të dashur të tyre kanë ndërruar jetë e ata nuk ishin aty as për t’u dhënë lamtumirën e fundit. Pesë vite që burrat e lirisë po mbahen të mbyllur për një luftë që solli lirinë, paqen dhe shtetin tonë. Kemi dalë t’u dërgojmë mesazh UNMIK-ut, EULEX-it dhe ndërkombëtarëve se jeni duke mbajtur peng njerëzit, i keni kidnapuar ata njerëz që sollën lirinë, pavarësinë, paqen dhe demokracinë në vend. Ata njerëz që mendojnë me trupin Kosovë e kokën në Serbi e kanë gabim. Ky vend është i shqiptarëve dhe i të gjithëve që e duan. UÇK-ja ka bërë luftë të drejtë, për vendin dhe kombin e vet. EULEX dhe njerëzit e EULEX-it tentojnë që luftën çlirimtare të UÇK-së ta barazojnë me hordhitë serbe çetnike paramilitare. Ne nuk jemi njerëz që kemi bërë krime, ne kemi bërë paqe”, tha Gucati.

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Prokuroria Speciale njofton se ka filluar hetimet për sulmin ndaj zyrtarit...

November 5, 2025

Dedaj: Vjosa Osmani është përçarëse, ka shkatërru LDK-në për interesa personale...

Lajme të fundit

Prokuroria Speciale njofton se ka filluar hetimet për...

Dedaj: Vjosa Osmani është përçarëse, ka shkatërru LDK-në...

Gucati: Nuk besoj në Kurtin, ai vetë u...

Lushi rreth letrës së Kurtit për Trëndafilovën: Farsë,...