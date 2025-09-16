Gucati: Dëshmia e James Rubin riktheu procesin në binarë
Dëshmia e ish-diplomatit të lartë amerikan, James Rubin, e dhënë në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, para Dhomave të Specializuara në Hagë, është cilësuar si vendimtare nga kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati.
Në Debat Plus, Gucati ka thënë se kjo dëshmi është tregues i mbështetjes së fuqishme të një miku të Kosovës dhe një rikthim i procesit gjyqësor në rrugën e duhur.
“Dëshmia e Rubinit ka qenë një dëshmi e fuqishme e një miku. I cili ua ka kthy memorien pas atyre njerëzve që iu ka shlyer truri. Që pas UÇK-në nuk do të kishte shtet. Pa këta njerëz të burgosur… me këtë dëshmi gjithçka është kthyer në binarë, deri më sot s’ka qenë. Me disa dëshmitarë që kanë bashkëpunuar ngushtë më gjykatën speciale apo shqipfolës që kanë jetuar në Kosovë e kokën në Serbi”, ka thënë Gucati.