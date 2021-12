Guardiola tregon nëse City do të sjell një sulmues në janar për ta zëvendësuar Torres

Pep Guardiola ka këmbëngulur se Manchester City nuk do të nënshkruajë me një sulmues në janar, pavarësisht largimit të afërt të Ferran Torres te Barcelona, ​​ndërsa klubi nuk ka ndërmend të lejojë Cole Palmer të largohet muajin e ardhshëm.

Mund të zbulohet gjithashtu nga ‘The Athletic’ se City ka anuluar një përpjekje nga Newcastle United për të marrë Palmer në huazim për gjysmën e dytë të sezonit.

Duke folur në një konferencë për shtyp të enjten, Guardiola konfirmoi se kalimi i Torres në Nou Camp është “afër”, por përjashtoi çdo nocion për të sjellë një zëvendësues.

“Ne nuk do të sjellim asnjë sulmues në janar”, tha ai.

City dhe Barcelona po vendosin detajet e fundit në një marrëveshje për Torres që do të jetë me vlerë fillestare 46.7 milionë funte, plus 8 milionë funte në shtesa të mundshme.

“Txiki (Begiristain, drejtori sportiv) nuk më tha asgjë zyrtare”, shtoi Guardiola. “Ata po negociojnë, e di që është afër. Kur klubi ta konfirmojë, do të bëhet, por Txiki nuk më tha se është bërë”.

City sanksionoi një marrëveshje për shkak të dëshirës së Torres për t’u kthyer në Spanjë dhe ata mendojnë se kanë bërë biznes të mirë në shitjen e një lojtari për pothuajse trefishin e 21.8 milion £ që shpenzuan vetëm 18 muaj më parë.

Por nuk ka asnjë perspektivë për t’i vënë ato para për një lëvizje në janar për Harry Kane ose Erling Haaland, dy objektiva kryesorë, me Guardiolën të përgatitur për të parë sezonin me skuadrën që ka.

Këtu përfshihet edhe 19-vjeçari Palmer. Kuptohet se përfaqësuesit e Newcastle sugjeruan idenë e një huazimi tek zyrtarët e lartë të Cityt, por iu tha se adoleshenti është në planet e Guardiolës për muajt e ardhshëm. /Lajmi.net/