Guardiola pranon se do të largohet nga Man City nëse nuk mund të motivojë skuadrën Pep Guardiola rrëfeu se do të largohej nga Manchester City nëse nuk arrin të motivojë lojtarët e tij për të rizbuluar formën e tyre më të mirë. Man City aktualisht ndodhen në vendin e dytë në Premier Ligë me pesë pikë më pak se Arsenal, por këta të fundit kanë një ndeshje më pak. Në…