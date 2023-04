Guardiola: Për ta fituar Ligën e Kampionëve, duhet të quhesh Real Madrid Manchester City është kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampioënve këtë edicion, duke e rrëzuar në çerekfinale Bayern Munichun. “Qytetarët” triumfuan 4:1 me rezultat të përgjithshëm ndaj gjigantit bavarez dhe kësisoj siguruan plasmanin në gjysmëfinale. Manchester City në gjysmëfinale do të ketë punë me 14 herë kampionët e Evropës, Real Madridin. Për këta të fundit…