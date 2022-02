Guardiola jep ‘dritën e gjelbër’ – Man City synon rinovimin me Sterling

Anglezi ishte i lidhur me largimi në afatin kalimtar të janarit dhe kalimin te Barcelona, por që marrëveshja dështoi ngase nisi të luante titullar në formacionin e Pep Guardiolas, transmeton lajmi.net.

Meqenëse Sterling është duke luajtur vazhdimisht në muajt e fundit, trajneri Pep Guardiola dëshiron ta mbajë në “Etihad” dhe ka dhënë ‘dritën e gjelbër’ që të nisin negociatat.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano raporton se Guardiola nuk do jetë i përfshirë direkt, por që Man City do negociojë për t’ia rinovuar kontratën.

Pep Guardiola gives the green light to a possible contract extension for Sterling. Negotiations up to club/agents as always, Pep not involved – but he’d love to keep Raheem at Man City. 🔵 #MCFC

Talks will continue – City want final decision soon as current deal expires in 2023. pic.twitter.com/nMFJCNMHNr

