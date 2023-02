Guardiola i hutuar me taktikat, Bernardo Silva shkon dhe i ndihmon!

Skuadra e Manchester Cityt barazoi 1 me 1 në ‘Red Bull Arena’ në ndeshjen e parë ndaj RB Leipzig për fazën 1/8 e finales në UEFA Champions League.

Një moment interesant ndodhi gjatë ndeshjes, ku në minutën e 31’të, Bernardo Silva kapet nga kamerat duke i dhënë ideja taktike trajnerit të tij, Pep Guardiola – i cili më pasë i tregon Riyad Mahrezit se si të veprojë, shkruan Lajmi.net

Guardiola gjatë këtij sezoni ka bërë shumë gabime taktike, prandaj ka humbur një numër të madh ndeshjesh në Premier League.

Kujtojmë që ndeshja e kthimit mes dy skuadrave zhvillohet pas 3 javësh më 14 mars në stadiumin ‘Etihad’./Lajmi.net/

No matter how smart you are, if you don’t accept feedback you won’t have leaders and without leaders it’s difficult to win here Bernardo Silva alerting Guardiola abt something on the pitch and from what I’ve understood Guardiola will alert Mahrez on the offside trap from Leipzig pic.twitter.com/sszOpEkZoe

— Coach Amine Ammor🪁 (@AmmorAmine) February 22, 2023