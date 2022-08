Guardiola e krahason Haaland me Messin Trajneri i Manchester City, Pep Guardiola ka krahasuar Erling Haaland me Leo Messi. Haaland dje shënoi dy gola në debutim e tij në Premier Ligë, me Man City, ndaj West Ham United. Njërin gol e realizoi nga pika e bardhë, ndërsa tjetrin nga loja e hapur. Haaland kishte mundësinë të shënonte edhe golat të tjerë,…