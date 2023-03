Guardiola: Duam të jemi ‘të gjallë’ në të gjitha garat

Trajneri i Man City, Pep Guardiola ka folur në konferencë për shtyp përpara ndeshjes së dytë ndaj Leipzig.

Manchester City pret në shtëpi Leipzig në kuadër të ndeshjes së dytë, për një vend në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Në ndeshjen e parë që kampioni anglez e luajti në Gjermani e mbyllen me rezultat të barabartë, 1:1.

Përpara ndeshjes vendimtare, foli trajneri i ‘Citizens’, duke thënë që duan të jenë ‘të gjallë’ në të gjitha kompeticionet që ata marrin pjesë.

“Është vërtet e rëndësishme të konkurrosh për trofe,” tha Pep në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes, transmeton lajmi.net.

“Nuk është vetëm për një pushim ndërkombëtar për djemtë që nuk shkojnë në ekipet kombëtare, ne duam të jemi ‘gjallë’ në tre gara. Të kem kënaqësinë të jemi në Evropë dhe FA Cup dhe të jem pranë Arsenalit.

[Liga e Kampionëve] është një kompeticion i bukur, kaq i bukur. Duke luajtur skuadra në një pjesë tjetër të Evropës, larg lojës me të njëjtat ekipe dhe të njëjtat stadiume në Angli. Sigurisht, është e veçantë. Është shumë bukur të tregosh klubin tonë në të gjithë Evropën.”

Fitorja në ndeshjen e dytë të ndeshjes sonë të raundit të 16-të me Klubin e Bundesligës të martën mbrëma do të na dërgonte në çerekfinale, ndërsa ata kanë një ndeshje të raundit të gjashtë të FA Cup me Burnley të shtunën.

Me garën për titullin e Premier Ligë që do të intensifikohet në muajt e fundit të sezonit, Man City vazhdon ndjekjen e liderit, Arsenalit.

Kujtojmë që Man City – Leipzig zhvillohet nesër (e martë), nga ora 21:00./Lajmi.net/