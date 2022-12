Guardian: FIFA po mendon që Kupën e Botës në vitin 2026 ta bëjë me 12 grupe, jo me 16 Ndonëse po diskutohen ide të ndryshme në lidhje me atë se sa klube do të marrin pjesë në Kupën e Botës të edicionit të ardhshëm, ende nuk është vendosur saktësisht në lidhje me këtë çështje. Gjithsesi, sipas mediumit prestigjioz britanik, The Guardian, shtëpia më e madhe e futbollit, FIFA, po mendon që të ketë zgjatim…