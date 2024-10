Grupi Parlamentar i VV-së thërret konferencë për media

Pas zhvillimeve të fundit në lidhje me publikimin e audio-incizimit në lidhje me bisedën e shefes së grupit parlamentar të VV-së Mimoza-Kusari Lilës me kryekriminelin serb, Milan Radojiciq, Vetëvendosje ka thirru konferencë për media.

Grupi Parlamentar i VV-së ka thirrur konferencë për media në ora 11:00 derisa në Kuvendin e Kosovës pritet të zhvillohet seancë e jashtëzakonshme për këtë çështje.

Konferenca do të mbahet në Kuvendin e Kosovës, ku menjëherë pas një orë do të mbahet dhe seancë e jashtëzakonshme lidhur me bisedat e shefes së GP-së të LVV-së, Mimoza Kusari-Lila me terroristin Milan Radoiçiq./Lajmi.net/