Grupi kurd “PKK” shpall armëpushim me Turqinë pas konfliktit 40-vjeçar Grupi i jashtëligjshëm kurd PKK ka shpallur armëpushim me Turqinë pasi lideri i saj i burgosur, Abdullah Ocalan i bëri thirrje lëvizjes të heqë armët dhe të shpërbëhet. Në një deklaratë të shtunën, PKK tha se shpresonte se Turqia do të lironte Oçalanin, i cili ka qenë i burgosur në izolim që nga viti 1999,…