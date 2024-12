Grupi Houthi zotohet se do të vazhdojë të sulmojë Izraelin Një zyrtar politik i grupit Houthis ka thënë se do të vazhdojnë të sulmojnë Izraelin në solidaritet me palestinezët, pavarësisht nga përshkallëzimi i sulmeve ajrore izraelite në Jemen. Mohammed al-Bukhaiti i tha BBC-së se Houthi do të “përshkallëzojnë shënjestrimin tonë ushtarak ndaj Izraelit” derisa të ndalojë atë që ai e përshkroi si “gjenocid në…