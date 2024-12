Grupi Houthi sulmon Izraelin me raketë, 14 të lënduar Ushtria izraelite tha se nuk arriti të kapte një raketë nga Jemeni herët të shtunën që ra në zonën Tel Aviv-Jaffa dhe shërbimi i ambulancës tha se 14 persona janë me lëndime të lehta. Një zëdhënës i Houthit të lidhur me Iranin tha se ata kishin goditur një “objektiv ushtarak” në zonën e Jaffa…