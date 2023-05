Grumbullohet kombëtarja e Kosovës U20 në basketboll Të mërkurën dhe të enjten do të organizohet grumbullimi i parë i Kosovës U20 te meshkujt. Grumbullimi do të zhvillohet në palestrën ‘1 Tetori’ nga ora 12:00 deri në ora 14:00. Në listën e gjerë janë ftuar 26 basketbollistë, në mesin e tyre edhe Albatrit Syla dhe Norik Binqe, të cilët do të bashkohen më…