Gruda: Provat për parregullësi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme

10/11/2025 23:50

Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka thënë se provat për parregullsi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme.

Policia dhe Prokuroria kanë shkuar në Qendrën e Numërimit.

“Provat për parregullësi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme. Tani është detyrë e prokurorisë ta zbardhë të vërtetën deri në fund, pa asnjë kompromis dhe pa asnjë mëshirë ndaj atyre që kanë cenuar vullnetin e qytetarëve. Askush nuk do të mund ta fshehë të vërtetën”, ka thënë Gruda.

