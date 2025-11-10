Gruda: Provat për parregullësi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme
Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka thënë se provat për parregullsi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme.
Policia dhe Prokuroria kanë shkuar në Qendrën e Numërimit.
“Provat për parregullësi në procesin e votimit në Mitrovicë janë të pamohueshme. Tani është detyrë e prokurorisë ta zbardhë të vërtetën deri në fund, pa asnjë kompromis dhe pa asnjë mëshirë ndaj atyre që kanë cenuar vullnetin e qytetarëve. Askush nuk do të mund ta fshehë të vërtetën”, ka thënë Gruda.