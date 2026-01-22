Gruda për Kurtin: Ndihma, ndihma, fonde, fonde – Për 5 vjet ja u ngushton lakun qytetarëve, tani ju doket çlirim

Përparim Gruda nga PDK, ka thënë në “Pressing” të T7, se për 5 vjet Kurti po i ia ngushton “lakun” qytetarëve, sa 100 euro më pas po iu duken çlirim. Ai ka thënë se është përgjegjësi e të gjithëve rezistenca për të ndaluar shembjen të gjithë sistemit. “Nuk është detyrë e partive politike me marrë…

Lajme

22/01/2026 22:28

Përparim Gruda nga PDK, ka thënë në “Pressing” të T7, se për 5 vjet Kurti po i ia ngushton “lakun” qytetarëve, sa 100 euro më pas po iu duken çlirim.

Ai ka thënë se është përgjegjësi e të gjithëve rezistenca për të ndaluar shembjen të gjithë sistemit.

“Nuk është detyrë e partive politike me marrë Kurtin e me çu në prokurori, nuk është detyra. Nuk është detyra jonë me i thënë Kurtit mos i ndajë paret sepse po i blen zgjedhjet”.

“E cakton datën, ndan pare të paligjshme, ndihma, ndihma. Pra, për 5 vjet ia ngushton lakun qytetarëve dhe 100 euro iu duken çlirim”, ka thënë Gruda.

Artikuj të ngjashëm

January 22, 2026

Moti për të premten

Lajme të fundit

Moti për të premten

Tribunal Special për t’i gjykuar liderët rusë për...

Gjykata Speciale jep një përgjigje për ligjeratat në...

Shtëpia e Bardhë e quan “të çmendur” Jack Smithin