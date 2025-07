Gruda demanton me fakte deputetët e pushtetit: VV po gënjen publikisht për Ligjin e Amnistisë, manipulime që mund të demantohen lehtësisht Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje lidhur me Ligjin Nr. 04/L-209 për Amnistinë. Sipas Grudës, LVV po vazhdon të gënjejë publikisht lidhur me këtë ligj, duke u përpjekur të krijojë keqkuptime tek opinioni. Ai u referua veçanërisht deklaratave të deputetes Arbrësha Kryeziu dhe…