Gruas së Ermal Fejzullahut i hakohet Instagrami, ky është reagimi i saj

Përveç kësaj ajo ka kohë që ka hapur biznesin e saj i cili është një markë veshje, shkruan lajmi.net.

E kjo markë titullohet “Anna” dhe ka pasur edhe llogari në rrjetet sociale.

Ndërsa kjo faqe sot është hakuar, e këtë e ka bërë të ditur vet Ariana, permes një njoftimi në llogarinë e saj në Instagram.

Ajo ka thënë se po mundohen ta rikthejnë llogarinë pas këtij sulmi kibernetik.

“Faqja jonë annafashion for you është hack dhe po mundohemi ta rikthejmë llogarinë tone, ne do t ju informojmë nëse do te hapim një llogari te re, faleminderit për mirëkuptim”, ishte reagimi i Arianës.

Ndryshe Ariana e Ermali tash e sa kohë janë të martuar dhe janë prindër të katër fëmijëve./Lajmi.net/