Gruaja në Rahovec raporton se u rrah nga vjehrri dhe kunati, e kërcënuan edhe me armë Gjatë ditës së djeshme në stacionin policor në Rahovec është raportuar një rast i dhunës në familje dhe kanosjes. Viktima femër kosovare ka raportuar se me datën e lartcekur, 30.10.2024 pas një mosmarrëveshje në familje, është sulmuar fizikisht nga dy të dyshuarit meshkuj kosovarë (vjehrri dhe kunati). Sipas viktimës, ajo ishte kanosur edhe me armë…