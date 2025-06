Gruaja në Prishtinë tenton ta ther burrin me thikë- arrestohet Një grua është arrestuar mbrëmë në Prishtinë. Ankuesi mashkull ka raportuar se pas një mosmarrëveshje, bashkëshortja e tij e dyshuara femër ka tentuar që ta sulmojë me thikë, transmeton lajmi.net. E dyshuara është arrestuar dhe pas intervenimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/