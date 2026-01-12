Gruaja e Labinot Rexhës futet sonte në Big Brother, sqaron lidhjen e tij me serben
Spektakli i natës së sotme (e hënë) i Big Brother VIP Kosova 4 pritet të jetë i zjarrtë. Në shtëpinë më të famshme në vend do të hyjë bashkëshortja e Labinot Rexhës, e cila pritet të sqarojë publikisht thashethemet që qarkullojnë rreth artistit, përfshirë raportimet për një romancë të supozuar me një serbe, me të…
ShowBiz
Spektakli i natës së sotme (e hënë) i Big Brother VIP Kosova 4 pritet të jetë i zjarrtë.
Në shtëpinë më të famshme në vend do të hyjë bashkëshortja e Labinot Rexhës, e cila pritet të sqarojë publikisht thashethemet që qarkullojnë rreth artistit, përfshirë raportimet për një romancë të supozuar me një serbe, me të cilën thuhet se ka edhe një fëmijë.
Po ashtu Dolce do të japë rrëfimin e saj emocional.
Gruaja e Labinot Rexhës
Ndërkohë, mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë mes Albës dhe Limit, një tjetër moment që pritet me shumë interes.
Limi u bë pjesë e shtëpisë të premten, ku lirshëm mund të thuhet se ka trazuar ujërat.
Ai u bë ‘mollë sherri’ mes Albës dhe Bia Khalifës, gjë që bëri të prishet miqësia mes tyre.
Sidoqoftë, mbetet për t’u parë në vazhdim se si do të jetë kjo mbrëmje.