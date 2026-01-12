Gruaja e Labinot Rexhës futet sonte në Big Brother, sqaron lidhjen e tij me serben

Spektakli i natës së sotme (e hënë) i Big Brother VIP Kosova 4 pritet të jetë i zjarrtë. Në shtëpinë më të famshme në vend do të hyjë bashkëshortja e Labinot Rexhës, e cila pritet të sqarojë publikisht thashethemet që qarkullojnë rreth artistit, përfshirë raportimet për një romancë të supozuar me një serbe, me të…

ShowBiz

12/01/2026 17:39

Spektakli i natës së sotme (e hënë) i Big Brother VIP Kosova 4 pritet të jetë i zjarrtë.

Në shtëpinë më të famshme në vend do të hyjë bashkëshortja e Labinot Rexhës, e cila pritet të sqarojë publikisht thashethemet që qarkullojnë rreth artistit, përfshirë raportimet për një romancë të supozuar me një serbe, me të cilën thuhet se ka edhe një fëmijë.

Po ashtu Dolce do të japë rrëfimin e saj emocional.

Gruaja e Labinot Rexhës

Ndërkohë, mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë mes Albës dhe Limit, një tjetër moment që pritet me shumë interes.

Limi u bë pjesë e shtëpisë të premten, ku lirshëm mund të thuhet se ka trazuar ujërat.

Ai u bë ‘mollë sherri’ mes Albës dhe Bia Khalifës, gjë që bëri të prishet miqësia mes tyre.

Sidoqoftë, mbetet për t’u parë në vazhdim se si do të jetë kjo mbrëmje.

Artikuj të ngjashëm

January 12, 2026

Bia përqafon dhe e puth qëllimshëm Limin në prezencë të Albës

January 12, 2026

Limi kujdeset për Dolcen në dush, ia fërkon trupin

January 12, 2026

“Mos ma thuaj më emrin”, Keijsi debaton me Stelinën pas hyrjes...

January 11, 2026

Limi i drejtohet Dolces: Të kam pasur gjithmonë fiksim

January 11, 2026

Nëna e Brikenës reagon për herë të parë për raportin e...

January 11, 2026

Benita fillon të qajë kur dëgjon këngët e Endrit

Lajme të fundit

Komisioni Evropian i bën thirrje Kosovës ta ratifikojë...

Osmani dhe Wikoff diskutuan mundësitë e bashkëpunimit për...

Zyrtare, Alonso shkarkohet nga drejtimi i ekipit

Braha: Të gjitha rrugët e Prishtinës janë pastruar...