Gruaja e Chadwick Boseman nderon aktorin e ndjerë me performancë emocionale gjatë ngjarjes “Stand Up to Cancer”

Ylli i ndjerë i Pantherit të Zi u nderua me një haraç të përzemërt nga gruaja e tij, Simone Leeward dhe Anthony Anderson gjatë Eventit të së Shtunës Stand Up to Cancer. Ylli Black-ish fillimisht filloi të ndante disa fjalë për aktorin, shkruan ET.

“Shumë prej nesh u shkatërruan kur mësuan për vdekjen tragjike të Chadwick Boseman pasi ai u përpoq privatisht me kancerin për disa vjet,” filloi Anderso, transmeton lajmi.net.

“Bota humbi një artist të jashtëzakonshëm dhe një hero të vërtetë. Por para se ai të ishte një personazh publik, ai ishte një person si ju ose unë, një djalë, një vëlla, xhaxhai, kushëriri, shoku, kolegu, burri. Shumë prej nesh janë të gjithë shumë i njohur me thyerjen që një person i dashur i lë në jetën e atyre që i duan “.

