Gruaja e Bruce Willis për traumën pas diagnozës: Na dërguan në shtëpi pa mbështetje
Bashkëshortja e Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka folur hapur për përvojën traumatike që përjetuan kur mësuan për diagnozën e tij. Ylli i Hollywood-it, i njohur për rolet e tij në filmat Die Hard dhe The Sixth Sense, u diagnostikua me demencë frontotemporale (FTD) në nëntor 2022, dhe familja e ndau lajmin me publikun në…
ShowBiz
Bashkëshortja e Bruce Willis, Emma Heming Willis, ka folur hapur për përvojën traumatike që përjetuan kur mësuan për diagnozën e tij.
Ylli i Hollywood-it, i njohur për rolet e tij në filmat Die Hard dhe The Sixth Sense, u diagnostikua me demencë frontotemporale (FTD) në nëntor 2022, dhe familja e ndau lajmin me publikun në vitin 2023.
Në një intervistë për revistën People, Heming Willis kujtoi momentin kur një neurolog dha lajmin për gjendjen shëndetësore të bashkëshortit të saj, transmeton KosovaPress.
“Jam e sigurt që mjeku po shpjegonte se çfarë ishte FTD, por unë nuk mund të dëgjoja asgjë. Ndjeva një ndjesi shpimi gjilpërash në të gjithë trupin. Veshët më fishkëllenin. Jam e sigurt që ai po na jepte informacion, por e vetmja gjë që dëgjova ishte, ‘Kthehuni përsëri dhe ja ku është një broshurë.'”
Ajo e përshkroi periudhën menjëherë pas diagnozës si veçanërisht të vështirë, kur familja u dërgua në shtëpi “pa asnjë mbështetje”.
“Isha mirënjohëse që morëm diagnozën, por nuk ka kurë për këtë sëmundje, dhe të dërgohesha në shtëpi pa mbështetje, pa asgjë, ishte vërtet traumatike. Nuk jemi vetëm ne. Kështu e mësojnë shumë njerëz diagnozën e tyre. Përfundova duke kërkuar në internet për të kuptuar se çfarë të bëja”, shtoi ajo.
Tani ajo i ka shndërruar përvojat e saj në librin “Një udhëtim i papritur: Gjetja e forcës, shpresës dhe vetes në udhëtimin e kujdesit”, duke shpresuar se do t’u ofrojë udhëzime familjeve të tjera në një situatë të ngjashme.
“Shkrova një libër që do të doja që dikush të ma kishte dhënë ditën që na u diagnostikua. Të rritesh është e vështirë dhe shumë njerëz e bëjnë këtë me pak ose aspak mbështetje. E vetmja mënyrë që mund ta kaloj këtë është të ndihmoj dikë tjetër të ndihet më pak i vetmuar.”