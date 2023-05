Gruaja e Azem Hajdarit: Azemin dy herë e kam parë duke qarë – njëra ishte kur nisi lufta në Kosovë

Dashuria e madhe që martiri i demokracisë në Shqipëri, Azem Hajdari kishte për Kosovën është e pamohueshme.

Lidhjet e tij me presidentin Ibrahim Rugova, me komandantin Adem Jashari e edhe me figura të tjera, e bëjnë të padiskutueshëm kontributin e tij qysh para fillimit të luftës e deri më 12 shtator 1998, kur edhe u ekzekutua.

Në emisionin “FAKTE me Adnan MEROVCIN” është transmetuar për herë të parë një bashkëbisedim i realizuar para disa viteve me gruan e Azemit, Fatmirën. Ajo si rrallëherë foli për atë kohë të jetës së saj, të cilën e kaloi me shumë vështirësi duke përfunduar me humbjen më të madhe për të, Azemin.

Mes ngjarjeve që ajo rrëfeu nuk kishte se si të mungonin rrëfimet që dëshmojnë lidhjen e Azemit me Kosovën, dashurinë e madhe që ai kishte për Kosovën, ani pse nuk e kishte vizituar kurrë.

Fatmira në këtë rrëfim tha se vetëm dy herë e kishte parë Azemin teksa qante: atëherë kur i vdiq nëna dhe kur filloi lufta në Kosovë. Gjithashtu, ajo shtoi se Azemi ishte politikani i parë shqiptar që strehoi 10 kosovarë në kohën kur ata u dëbuan nga Kosova dhe u vendosën në vijën kufitare me Shqipërinë.

Por, a ia ktheu Kosova këtë respekt Azemit?

Sipas Fatmirës, nuk ia ktheu. Madje ajo shprehet tejet e prekur teksa tregon si e përjetoi lajmin se rrugës “Beogradi” në Shkup do t’i vihet emri “Azem Hajdari”.