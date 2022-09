“Greva të mos u faturohet nxënësve”, prindërit të pakënaqur me grevistët në arsim Nuk ka ende asnjë datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të Kosovës. Punonjësit e arsimit, ashtu si edhe shërbyesit civilë, janë në grevë, me kërkesën për rritje pagash, përkatësisht për 100 euro shtesë. Qeveria, në përgjigje, thotë se Projektligji për paga, që parasheh rritje, do të dalë së…