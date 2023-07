Greva SAE: Aktorët e Hollivudit largohen për shkak të pagave dhe shqetësimeve të AI

Aktorët e Hollivudit i janë bashkuar një greve të skenaristëve në mbylljen më të madhe të industrisë prej më shumë se 60 vjetësh.

Rreth 160,000 artistë ndaluan punën në mesnatë në Los Anxhelos, duke ndalur shumicën e filmave dhe produksioneve televizive në SHBA.

Skuadra e aktorëve të ekranit (SAE) dëshiron që gjigantët e transmetimit të bien dakord për një ndarje më të drejtë të fitimeve dhe kushte më të mira pune, shkruan BBC.

Ajo gjithashtu dëshiron të mbrojë aktorët nga uzurpimi nga kopjet dixhitale.

Sindikata po kërkon garanci që inteligjenca artificiale (AI) dhe fytyrat dhe zërat e krijuar nga kompjuteri nuk do të përdoren për të zëvendësuar aktorët.

Ndërkohë që greva zgjat, aktorët nuk mund të shfaqen në filma apo as të promovojnë filma që ata kanë realizuar tashmë.

Si rezultat, yjet Cillian Murphy, Matt Damon dhe Emily Blunt lanë premierën e Oppenheimer të Christopher Nolan në Londër të enjten mbrëma pasi u shpall greva.

Regjisori i filmit, Christopher Nolan, i tha audiencës së kinemasë se ata “ishin larguar për të protestuar”, duke shtuar se ai i mbështet ata në luftën e tyre.

Disa aktorë dolën në Instagram për të shprehur mbështetjen e tyre për grevën, duke përfshirë yllin e Better Call Saul, Bob Odenkirk, Cynthia Nixon të ‘Sex and the City’ dhe veteranin e Hollivudit, Jamie Lee Curtis.

Protestimi do të fillojë të premten në mëngjes jashtë selisë qendrore të Netflix në Kaliforni, përpara se të kalojë në Paramount, Warner Bros dhe Disney.

Për të adresuar shqetësimet në lidhje me përdorimin e AI, studiot e mëdha kanë ofruar atë që ata e quajnë një “propozim novator” që do të mbronte ngjashmërinë dixhitale të aktorëve dhe do të kërkonte pëlqimin e tyre kur kopjet dixhitale përdoren në shfaqje ose bëhen ndryshime.

Çfarë është AI dhe a janë në rrezik vendet e punës?

Por sindikata e hodhi poshtë ofertën e bërë nga Aleanca e Prodhuesve të Filmit dhe Televizionit (AMPTP).

Drejtori ekzekutiv kombëtar i SAE dhe kryenegociatori, Duncan Crabtree-Ireland, tha se ishte e papranueshme.

“Ata propozojnë që interpretuesit tanë të prapaskenës duhet të jenë në gjendje të skanohen, të paguhen për pagën e një dite dhe kompania e tyre duhet të zotërojë atë skanim të imazhit të tyre, ngjashmërinë e tyre dhe duhet të jetë në gjendje ta përdorë atë për pjesën tjetër të përjetësisë”, ai tha. “Nëse mendoni se ky është një propozim novator, ju sugjeroj të mendoni përsëri.”

Për filmat në prodhim, greva do të thotë se një pjesë e madhe e punës do të bëhet e pamundur. Edhe në rastet kur xhirimet tashmë kanë përfunduar, aktorët nuk do të jenë të disponueshëm për ri-xhirime dhe elementë të tjerë thelbësorë të procesit të krijimit të filmit.

Shfaqjet televizive që janë ende duke u filmuar gjithashtu do të duhet të ndalen, megjithëse në disa raste mund të lidhen marrëveshje anësore midis interpretuesve dhe producentëve për të lejuar vazhdimin e punës.

Yjet më të mirë të Hollivudit nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në ngjarje për të promovuar publikimet e reja dhe të ardhshme. Ngjarjet duke përfshirë Emmys dhe Comic-Con mund të riplanifikohen ose të zvogëlohen.

AMPTP tha se greva “me siguri nuk ishte rezultati që ne shpresonim pasi studiot nuk mund të funksionojnë pa artistët që sjellin në jetë shfaqjet dhe filmat tanë televizivë”.

“Sindikata ka zgjedhur për fat të keq një rrugë që do të çojë në vështirësi financiare për mijëra njerëz që varen nga industria”, thuhet në deklaratë.