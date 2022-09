Greva në arsim: Në anën e kujt është topi? Java e tretë e shtatorit në Kosovë po përmbyllet me qindra mijëra nxënës jashtë shkollave, me sindikalistë të arsimit që nuk heqin dorë nga greva dhe me Qeverinë e vendit që kërkon fillimin e mësimeve. Derisa dy palët e fundit duken të betonuara në qëndrime, lind pyetja se cila prej tyre duhet të lëshojë pe?…