Gresini njofton rinovimin e Alex Marquez për sezonin 2024 Alex Marquez zgjat kontratën me Grenisi Racing për sezonin e ardhshëm. Pas një fundjave feste, ku grumbulloi fitoren e parë në sprintin Silverstone, gjithçka tregonte për vazhdimësinë e Marquez në skuadrën italiane. Më në fund, këtë mëngjes, skuadra konfirmoi se Alex do të jetë një nga pilotët e saj për sezonin e ardhshëm me synimin “të…