Gresa habit banorët: Po të kisha të dashur në Big, tani do të isha shtatzënë Gresa ka shkaktuar të qeshura tek banorët teksa qëndronin bashkë në oborrin e shtëpisë. Ajo madje i habiti me deklaratë teksa u shpreh se po të kishte të dashur në Big tani do të ishte shtatzënë. “Unë s’kisha pritë kaq gjatë – unë krejt gjërat për ngut i kam, tash isha kan shtatzënë”, tha me…