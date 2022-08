​Greqia përshëndet marrëveshjen Kosovë-Serbi: Shpresojmë në zgjidhjen e çështjeve të tjera

Athina zyrtare ka përshëndetur marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizjen e qytetarëve.

Në njoftimin e saj për shtyp Ministria e Jashtme greke, thotë se shpreson se ky do të jetë fillimi i një procesi për zgjidhjen e çështjeve të tjera të lëna pezull, teksa thekson mbështetjen e saj për ruajtjen e paqes.

“Greqia mirëpret marrëveshjen mes Beogradit dhe Prishtinës, që ka të bëjë me lëvizjen e qytetarëve. Marrëveshja është arritur në kuadër të dialogut të promovuar nga Bashkimi Evropian në konsultim me presidentin serb dhe kryeministrin kosovar. Shpresojmë që ky të jetë fillimi i procesit për fuqizimin e një dialogu të sinqertë dhe zgjidhjes së çështjeve të tjera të mbetura pezull që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me vepra punën e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Dialogun Beograd-Prishtinë, Miroslav Lajqak. Greqia vazhdon të punojë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit si dhe për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor¨.

Kosova dhe Serbia më 27 gusht arritën marrëveshje për heqjen dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit e dy shteteve. Kjo marrëveshje nënkupton se qytetarët e Serbisë dhe ata të Kosovës, do të mund të kalojnë kufirin me kartat e tyre të identitetit, pa pasur nevojë që të pajisen me një letër shtesë të hyrje-daljes. Këtë praktikë Serbia e kishte aplikuar prej 11 vitesh, ndërsa Kosova lëshoi dokumente të tilla vetëm për disa orë gjatë 1 gushtit.