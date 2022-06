Greqia ka mposhtur 1:0 Irlandën, në ndeshjen e parë në Ligën e Kombeve.

Grekët kanë arritur fitore të rëndësishme ndaj Irlandës, shkruan lajmi.net.

Ishte Bakasetas që shënoi në minutën e 39` të ndeshjes.

Kosova do të përballet në ndeshjet e radhës fillimisht me grekët e më pas me irlandezët./Lajmi.net/