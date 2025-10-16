​Greqia aprovon ligjin që lejon 13 orë punë në ditë

16/10/2025 16:26

Parlamenti grek ka miratuar pas shumë debateve, projektligjin që lejon deri në 13 orë punë në ditë, shkruan tgcom24.

Qeveria konservatore e ‘Demokracisë së Re’’ e quan atë një reformë që promovon “punë të drejtë dhe fleksibël për të gjithë”, ndërsa sindikatat greke e konsiderojnë legjitimim të “skllavërisë së paguar”.

Ligji i ri, i nënshkruar nga ministri i Punës Niki Kerameos, përcakton që punonjësit e sektorit privat mund të punësohen nga i njëjti punëdhënës për 13 orë në ditë (përveç orarit të zakonshëm 8-orësh) për jo më shumë se 37 ditë në vit, në bazë vullnetare.

Orët shtesë do të kompensohen me një rritje page prej 40%. Një ligj aktual (i miratuar gjithashtu nga konservatorët dy vjet më parë) tashmë lejon ditë pune 13-orëshe, por vetëm për dy punëdhënës të ndryshëm.

Pavarësisht protestave nga përfaqësuesit e punëtorëve, partia në pushtet, me shumicën e saj në parkament, ka vendosur të vazhdojë përpara.

Ligji i aprovua edhe pse këtë muaj u organizuan dy greva të përgjithshme për të kundërshtuar një iniciativë që konsiderohet si “kthimi i të drejtave të punës në Mesjetë” … ashtu siç shkruhej në pankartat e shfaqura në krye të demonstratave në qytetet kryesore greke.

Konfederata e Përgjithshme e Punëtorëve Grekë beson se reforma “rrezikon shëndetin dhe sigurinë e punonjësve dhe shkatërron çdo ekuilibër midis jetës personale dhe profesionale”, raporton ATSH, përcjell KosovaPress.

