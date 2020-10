Ndeshja mes Greqisë dhe Kosovës luhet me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net.

‘Dardanët’ do të jenë me shumë mungesa në këtë ndeshje, dhe Bernard Challandes ka vendosur të futet në lojë me shumë ndryshime, dhe me skemë 3-5-2.

Nga minuta e parë në fushë do të jetë edhe Florent Loshaj.

Formacionet zyrtare: Greqia – Kosova

/Lajmi.net/