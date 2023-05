Grenellit i pengon intervenimi i KFOR-it në veri, e quan “okupim”

Me anë të një postimi në Tëitter, Grenell ka thënë se situata ka eskaluar nga “paqe dhe progres gjatë presidencës së Trump, në kaos dhe okupim nën presidencën e Biden”.

“Trupat e NATO-s kanë marrë përsipër ndërtesat në Kosovë. Trupat amerikane dhe paratë amerikane. Ne shkuam nga paqja dhe progresa nën presidencën e Trump, në kaos dhe okupim nën presidencën e Biden”, shkroi Grenell. /Lajmi.net/

BREAKING: NATO troops have taken over buildings in Kosovo. American troops and American money.

We went from peace and progress under Trump to chaos and troop occupation under Biden.

Biden is so weak. https://t.co/1D6dtjslp8

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 29, 2023