Grenelli sërish kritika Kurtit për mos-zbatim të marrëveshjes, përmend Edi Ramën e Hashim Thaçin

Grenell ka thënë se për të bërë paqe nevojiten dy persona, duke shtuar se “Albin Kurti s’ka implementuar pika për të cilat janë pajtuar, për vitë të tëra”

Grenell ka pyetur se pse s’po flitet asgjë për Hashim Thaçin, kur tashmë kryeministri i Shqipërisë si vend aleat në NATO është i palumtur se si Evropa dhe Haga e kanë trajtuar Hashim Thaçin.

Këtu ish-emisari i presidentit amerikan rikujton se Joe Biden e kishte thirrur edhe George Washington.

It takes two. @albinkurti hasn’t implemented agreed upon points from many years ago.

And why nothing about @HashimThaciRKS today?! Our NATO ally Albania has a Prime Minister very unhappy for how Europe and The Hague (Jack Smith) treated President Thaci (who Joe Biden called… https://t.co/VKRKwekDEd

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 18, 2023