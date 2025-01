Grenelli protestuesve në Serbi: Nëse s’ju pëlqen një ligj apo lider punoni ta ndërroni, por mos e përdorni dhunën

Ai kërkoi që dhuna të dënohet dhe demonstratat të jenë paqësore.

“Është gjithmonë e rëndësishme të ngrini zërin dhe të dëgjoni. Por të gjithë duhet ta dënojnë dhunën dhe t’i përmbahen demonstratave paqësore. Procesi demokratik duhet të respektohet”, shkroi Grenell të shtunën në një postim në X.

Protestuesve u kërkoi që “të mos përdorin dhunë” nëse duan ndryshimin e një ligji apo lideri.

“Ne nuk i mbështesim ata që minojnë sundimin e ligjit ose që i marrin me forcë ndërtesat qeveritare. Nëse nuk ju pëlqen një ligj apo një lider, atëherë punoni për ta ndryshuar atë, por mos e përdorni dhunën”, shtoi i dërguari amerikan.

It is always important to raise your voice and to be heard.

But everyone must condemn violence and stick to peaceful demonstrations. The democratic process must be respected.

We do not support those who undermine the rule of law or who forcefully take over government… https://t.co/phI5QhCSAr

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 25, 2025