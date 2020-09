Grenell: Zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi, prioritetet kryesor i administratës Trump

I dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, edhe vet ka njoftuar për ardhjen në Prishtinë.

Përmes një postimi në Twitter, ai ka thënë se zbatimi i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë është në top prioritetet kryesore të Administratës Trump, shkruan lajmi.net.

“Shihemi në Prishtinë dhe Beograd këtë javë”, ka shkruar ai.

Kujtojmë se më 4 shtator është nënshkruar marrëveshja ekonomike Kosovë-Serbi, nga kryeministri i vendit, Avdullah Hoti, dhe nga presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq nën vëzhgimin e presidentit të Amerikës, Donald Trump.

Ditë më parë edhe kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, kishte paralajmëruar se do të vijë një delegacion i SHBA-së në Kosovë për të negociuar për marrëveshjen e nënshkruar në fillim të shtatorit.

Ndërkohë që të hënën delegacioni i qeverisë amerikane do të takohet me udhëheqësit e lartë të qeverisë kosovare.

Grenell të mërkurën do të udhëtojë drejt Serbisë. /Lajmi.net/

Implementing the agreement made by Kosovo and Serbia is a top priority for the Trump Administration. See you in Pristina and Belgrade this week! https://t.co/C1i6vViRTP

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 20, 2020