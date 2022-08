Grenell sulmon Kurtin pas dështimit të marrëveshjes: E ka refuzuar çdo ide të presidentëve amerikanë

Në një postim në Twitter, Grenell ka akuzuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se ky i fundit ka refuzuar çdo ide që presidentët e SHBA-ve i kanë dhënë Kosovës, shkruan lajmi.net.

Madje ai thotë se Kurti i ka refuzuar dhe idetë e presidentëve demokratë, edhe të atyre republikanë.

Postimi i plotë i Grenell:

Rikujtim. Albin Kurti ka kundërshtuar çdo ide që presidentët e SHBA-ve i kanë dhënë Kosovës. Edhe të presidentëve demokratë, edhe republikaën. Ky është vetëm një fakt. /Lajmi.net/

Reminder, @albinkurti has rejected every idea that U.S. Presidents have given Kosovo.

Both Democrat & Republican Presidents.

This is just a fact.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) August 18, 2022