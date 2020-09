Grenell: Progres i jashtëzakonshëm këtë javë në Prishtinë dhe Beograd

Në një postim në Twitter, ai ka publikuar fotografinë nga dorështrëngimi mes krerëve të Odave Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë sot në Beograd, shkruan lajmi.net.

Këto takime, Grenell i ka quajtur si “progres të jashtëzakonshëm” të Kosovës dhe Serbisë.

“Liderët e Odave Ekonomike të Kosovës njoftojnë se do të punojnë bashkë për implementimin e marrëveshjes historike të ndërmjetësuar nga Trump. Progres i jashtëzakonshëm i Prishtinës dhe Beogradit këtë javë”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

The leaders of the Chambers of Commerce in Serbia and Kosovo embrace – and announce they will work together to implement the historic agreement brokered by @realDonaldTrump.

Amazing progress this week in Pristina and Belgrade! pic.twitter.com/DsEXXcLS6d

— Richard Grenell (@RichardGrenell) September 22, 2020