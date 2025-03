Grenell – Presidentes sllovene pasi mbrojti Zelenskyn: Ju jeni anëtarët e NATO-s që shpenzoni më së paku për mbrojtje

Ai ka thënë se Sllovenia është anëtari i NATO-s me shpenzimet më të ulëta për mbrojtje.

“Në fakt, ju jeni një nga anëtarët e NATO-s me shpenzimet më të ulëta për mbrojtjen.

Ju u zotuat të paguani 2% në 2014, por ende paguani vetëm 1.29%.

Asgjë nuk e dëmton NATO-n më shumë sesa të mos paguani pjesën tuaj” – ka shkruar Grenell.

Actually, you are one of the lowest spending NATO members on defense.

You committed to pay 2% in 2014 yet still only pay 1.29% now.

Nothing undermines NATO more than not paying your fair share. https://t.co/JOZuQYWUqh

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 1, 2025