Grenell poston fjalën e presidentit të SHBA- Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua!

Richard Grenell, i Dërguari Special i Presidentit Donald Trump për Misionet Speciale të SHBA-së, postoi në Twitter pjesë nga fjala e presidentit Trump gjatë mbledhjes së Bordit të Paqes në Uashington, ku foli për shmangien e një lufte mes Serbisë dhe Kosovës. Trump, gjithashtu i tha presidentes Vjosa Osmani se për çdo problem mes këtyre…

Lajme

19/02/2026 20:33

Richard Grenell, i Dërguari Special i Presidentit Donald Trump për Misionet Speciale të SHBA-së, postoi në Twitter pjesë nga fjala e presidentit Trump gjatë mbledhjes së Bordit të Paqes në Uashington, ku foli për shmangien e një lufte mes Serbisë dhe Kosovës.

Trump, gjithashtu i tha presidentes Vjosa Osmani se për çdo problem mes këtyre shteteve mund të telefonojë atë.

“Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, foli për paqen midis Kosovës dhe Serbisë: ‘Po merreni vesh. Dhe kur nuk merreni vesh, telefononi dhe ne do ta zgjidhim,’” shkruan Grenell.

 

