Grenell për situatën në veri: Kurti të ndryshojë kurs, SHBA të udhëheqë dialogun në vazhdim

Po ashtu, Grenell, ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti duhet të ndryshojë kurs, dhe se, njësia speciale e PK’së, duhet të tërhiqet pasi që ky ka qenë, siç ka thënë ai, një veprim i njëanshëm i Kurtit.

Grenell, ka theksuar edhe se të dyja shtetet, si Kosova dhe Serbia, duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme.

Ai ka vlerësuar edhe se dialogu mes dy vendeve tani e tutje duhet të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Postimi i plotë:

Mendësia duhet të mbizotërojë në Kosovë:

-Kryeministri Kurti duhet të ndryshojë kurs.

-Kryetarët e rinj të punojnë nga lokacione alternative dhe zgjedhjet e reja të zhvillohen menjëherë me pjesëmarrje të plotë.

-Policia speciale duhet të tërhiqet sepse ishte një veprim i njëanshëm i kryeministrit Kurti.

-Më pas protestuesit mund të largohen nga rrugët.

-Të dyja palët duhet të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme.

-Kushdo që ka sulmuar KFOR-in, policinë e Kosovës apo protestuesit serbë duhet të përgjigjet.

-Shtetet e Bashkuara duhet të udhëheqin negociatat në vazhdim.

Commonsense must prevail in Kosovo:

-PM Kurti must change course.

-The new mayors should work from alternate locations and new elections immediately held with full participation.

-The special police should be withdrawn because it was a unilateral move by PM Kurti.

-The protesters…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 17, 2023