Grenell paralajmëron ardhjen e Trumpit në pushtet: Do ta kemi prioritet Ballkanin Ish-emisari amerikan për dialogun, Richard Grenell, ka reaguar sërish në lidhje me raportin Kosovë – Serbi. Në një postim në Tëitter, ai ka folur për një situatë hipotetike nëse ish-presidenti Donald Trump do të vinte në pushtet, do të merrej aktivisht me Ballkanin. Ai thotë madje se Kosova “meriton një liri të madhe ekonomike, punë…