Grenell pajtohet plotësisht me Hovenierin: Kurti e krijoi kaosin

Përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter”, ai ka thënë se pajtohet plotësisht me ambasadorin aktual të ShBA-së në Kosovë, përcjell lajmi.net.

“Pajtimi” ka të bëjë me deklaratën e Hovenier, lidhur me atë se kush krijoi situatën në veri, duke drejtuar gishtin kah kryeministri kosovar.

Tutje, Grenell ripërsëriti fjalët e Jeff, ku thuhet se kjo krizë ka qenë e panevojshme, sipas perspektivës së tyre gjithmonë.

I agree with the U.S. Ambassador to Kosovo – he is clear:

Albin Kurti created this chaos.

Jeff Hovenier: “This was a crisis that from our perspective, was unnecessary. The operation that took place on Friday to obtain access to municipal buildings through forcible means was…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 31, 2023