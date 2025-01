Grenell nuk ndalet me kritika, reagon edhe ndaj Kurtit: Zgjodhi grindjet politike dhe ndërmori veprime të njëanshme

Derisa dje foli mbi një koment të kryeparlamentarit Glauk Konjufca për RTK për ish-administratën Joe Biden dhe Barack Obama, Richard Grenell sot në një status të ri në X, pati një kritikë tjetër për politikat e kryeministrit aktual Albin Kurti.

“Marrëdhëniet e SHBA-së me Kosovën vuajtën gjatë presidencës së Joe Biden. Departamenti i Shtetit i Biden dhe Shtëpia e Bardhë kritikuan veprimet dhe paaftësinë e Kurtit për të rritur ekonominë e Kosovës. Kurti zgjodhi grindjet politike dhe ndërmori veprime të njëanshme. Ai solli marrëdhëniet Kosovë-SHBA në një pikë të ulët. Ai u dënua nga udhëheqësit evropianë, NATO dhe ekipi i Joe Biden”, ka shkruar Grenell.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) January 23, 2025